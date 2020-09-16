وزير التعليم: نفذنا 10.5 مليون امتحان إلكترونى خلال أزمة كورونا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أكثر من 8 ملايين طالب يدرسون بالنظام الجديد للتعليم، مشيرا إلى أن عدد الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة ارتفع إلى 120 ألفا، لافتا إلى ارتفاع عدد المدارس اليابانية لـ 43 مدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد.





وأضاف شوقى خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء:"نفذنا 10.5 مليون امتحان إلكترونى خلال أزمة كورونا"، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد يتيح التعليم للجميع بجودة عالية". وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "إن التعليم الفنى يعتمد على شراكة بين الصناعة بالقطاع الخاص وهيئات اعتماد دولية، ووقعنا مشروع إنشاء هيئة الجودة للتعليم الجامعى وما قبل الجامعى لرفع مستوى التعليم الفنى".

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