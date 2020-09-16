طارق شوقى: نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد يمنع الغش الإلكترونى

وأضاف شوقى خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الجميع الالتفاف حول نظام الثانوية العامة الإلكترونى، مشيرا إلى أن هذا نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد يمنع الغش الإلكترونى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:"إن نظام التعليم الجديد يتيح التعليم للجميع بجودة عالية، وسيسمح بأكثر من فرصة لتحسين النتيجة فى الثانوية العامة".