الأوقاف: إنشاء وحدة بحث علمى لأئمة الماجستير والدكتوراة والدراسات العليا

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء وحدة خاصة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان "وحدة البحث العلمى"، على أن يتم إسناد رئاسة هذه الوحدة إلى أحد شباب علماء الوزارة المتميزين.





وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم الأربعاء: تشجيعا على مزيد من التأهيل وصقل مواهب الأئمة والإداريين العلمية والمهارية ومساعدتهم فى توجيه أبحاثهم ودراساتهم بما يخدم حياتهم العلمية والمهنية، وتزويدهم بما يحتاجون إليه فى بحوثهم العلمية من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوحدة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة عن الأئمة والإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة والمسجلين بالدراسات العليا، بهدف تقديم الدعم العلمى والفنى لهم وإلحاق الأئمة المتميزين منهم باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كباحثين مساعدين لأعضاء اللجان من كبار الأساتذة فى مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرة العلمية والفنية من خلال احتكاكهم واتصالهم المباشر بكبار العلماء.

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كما تهدف الوحدة إلى الاستفادة بجهود المتميزين منهم فى أنشطة الوزارة العلمية وندواتها التثقيفية وقوافلها ومبادراتها الدعوية، والاستفادة بجهود الإداريين منهم كل فى مجال تخصصه، وتوجيه من يسمح تخصصه بمزيد من الدراسة الأكاديمية فى مجالات الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والقانون والحضارة الإنسانية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تدرس امكانية صرف حافز تميز على كل رسالة علمية جديدة يحصل عليها الباحث سواء من الأئمة أم الإداريين، مع سرعة إنهاء إجراءات صرف حافز التميز العلمى المقرر لكل من يحصل على المؤهل العلمى الأعلى.