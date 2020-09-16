وأوضح وزير الأوقاف، أن الوحدة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة عن الأئمة والإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة والمسجلين بالدراسات العليا، بهدف تقديم الدعم العلمى والفنى لهم وإلحاق الأئمة المتميزين منهم باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كباحثين مساعدين لأعضاء اللجان من كبار الأساتذة فى مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرة العلمية والفنية من خلال احتكاكهم واتصالهم المباشر بكبار العلماء.
كما تهدف الوحدة إلى الاستفادة بجهود المتميزين منهم فى أنشطة الوزارة العلمية وندواتها التثقيفية وقوافلها ومبادراتها الدعوية، والاستفادة بجهود الإداريين منهم كل فى مجال تخصصه، وتوجيه من يسمح تخصصه بمزيد من الدراسة الأكاديمية فى مجالات الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والقانون والحضارة الإنسانية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تدرس امكانية صرف حافز تميز على كل رسالة علمية جديدة يحصل عليها الباحث سواء من الأئمة أم الإداريين، مع سرعة إنهاء إجراءات صرف حافز التميز العلمى المقرر لكل من يحصل على المؤهل العلمى الأعلى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأوقاف: إنشاء وحدة بحث علمى لأئمة الماجستير والدكتوراة والدراسات العليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.