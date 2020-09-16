ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاعه فى الأسواق العالمية، مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى، والتى من المقرر الإعلان عنها فى وقت لاحق اليوم.





وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، فى تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 980.55 جنيه، وعيار 21 نحو 858 جنيها، وعيار 18 نحو 735.40 جنيه. وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 24 جنيها ليسجل 6864 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1963 دولارا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 858 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.