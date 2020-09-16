قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محمد ورودينا نموذجان لمواجهة التحديات والإرادة والثقة بالنفس، مؤكدا وجود نماذج كثيرة غير محمد ورودينا تحمل التحدى والإرادة والنجاح.





محمد شاب تحدى السرطان وحصل على 98% فى امتحانات الثانوية العامة، ويحلم بأن يكون طبيبا ناجحا، ورودينا فقدت البصر ولكنها تسعى للالتحاق بكلية الإعلام وأن تصبح صحفية ناجحة. وأضاف السيسى، خلال كلمته بفعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، اليوم الأربعاء، أن النماذج الناجحة تعطى الأمل لتجاوز كل التحديات والصعاب، وتمنح تجربة مهمة فى تجاوز التحديات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى لمحمد ورودينا: بتدونا الأمل فى تجاوز الصعاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.