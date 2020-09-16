وزير التعليم يكشف عن بناء 75 ألف فصل جديد أخر 6 سنوات بـ24 مليار جنيه

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه فى إطار خطة الدولة المصرية لتطوير التعليم المصرى، تم بناء 75 ألف فصل جديدة خلال أخر 6 سنوات بتكلفة 24 مليار جنيه وبالتالى بالكاد نقف فى نفس المكان بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف وزير التعليم خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ان خطة تطوير التعليم المصرى بدأت من شهر أغسطس من عام 2014 من خلال إنشاء المجالس التخصصية وفق قرار الرئيس السيسى من اجل تبادل الأفكار وانعكس ذلك فى وضع رؤية مصر فى عيد العلم للوصل إلى "مجتمع مصرى من خلال بناء الإنسان" وصولا إلى الابتكار فى الجامعات الجديدة.

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وتابع الدكتور طارق شوقى، أنه تم البدء فى الاستثمار فى المحتوى منذ يناير 2015 حيث تم التفاوض مع بيوت الخبرة من أجل توفير كل ما يحتاجه أبناء الشعب المصرى، وتم إطلاق أول نسخة من بنك المعرفة المصرى لكافة المصريين، وفى أبريل 2016 تم البدء فى منظومة التعليم المصرى الجديد، والانطلاق فى أكثر محور منذ بداية تكليفى بالوزارة وصولا إلى نظام جديد بداية من رياض الأطفال وتغيير نظام التقييم فى الثانوية والتعلم من التجربة اليابانية وتطوير التعليم الفنى وحل مشكلة الكثافات بالتعاون مع الأبنية التعليمية.

وتابع وزير التعليم: " بداية انطلاق الاستثمار فى التعليم من اتاحة التعليم المجانى، حيث تم توفير كتب جديدة بداية من كى جى 1 وفق النظام الجديد من خلال التركيز على التعليم بعيدا عن الامتحانات حيث أن الفصول الأولى للتعليم بدون امتحانات بداية من مرحلة "الكى جى" وحتى الصف الثالث الابتدائى، وصولا إلى تطوير باقى الفصول الدراسية وفق أحدث المناهج الجديدة حول العالم.