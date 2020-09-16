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وزير التعليم يعلن إعادة مجموعات التقوية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية مع انطلاق العام الدراسى الجديد بشكل يحقق استثمارا كبيرا وفائدة مالية كبيرة للمعلمين.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، كما سيتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

 

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وأشار وزير التربية والتعليم أنه ستكون مجموعات التقوية اختيارية  في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وتحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك، وتكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة، والطالب لن يكون محتاج للذهاب لأى مكان أخر غير الذهاب للمدرسة لمجموعات التقوية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدروس الخصوصية لن تكون مفيدة مع نظام الامتحانات الجديدة وحذرت منها الوزارة كثيرا ولن نسمح بها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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