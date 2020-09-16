فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة فلسطينية وينقلها لأحد مراكز استضافة المرأة

ورد بلاغ من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود سيدة فلسطينية متواجدة في أحد شوارع وسط القاهرة. وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى لاتخاذ اللازم وتبين أن السيدة تدعي ش.ك ٦٠ عاما فلسطينية الجنسية. وتم توفير الاحتياجات الأساسية لها بالإضافة نقلها لأحد مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

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