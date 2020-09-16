افتتاح محطة معالجة المياه بالمحلة فى إطار مبادرة أوروبية 

افتتح ستيفان روماتيه، سفير فرنسا، والدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، محطة معالجة المياه بالمحلة، بالقرب من مدينة طنطا، بحضور ممثلين عن السلطات المصرية: المدير العام للشركة القومية للمياه والصرف الصحى ومحافظ الغربية.





وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يتضمن المشروع تحديث محطة معالجة المياه القائمة وزيادة طاقتها بقدرة تصل إلى حوالى 40000 متر مكعب من المياه يوميا، وبفضل هذا المشروع المتعلق بالبنية التحتية، والذى يأتى فى إطار برنامج IWSP 1 (Improved Water and Sanitation Program)، سيتمكن 600 345 نسمة من قاطنى هذه المنطقة من الحصول على مياه نظيفة عالية الجودة. يأتى برنامج IWSP 1 فى إطار مبادرة أوروبية تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب ومعالجة المياه فى أربع محافظات بـ الدلتا (البحيرة ودمياط والغربية والشرقية). Advertisements وهناك العديد من الممولين المشاركين فى تحديث مشروعات البنية التحتية القائمة وفى إنشاء مشروعات جديدة منها بهدف تحسين خدمات المياه ومعالجة المياه لسكان المحافظات المعنية. وهكذا فإن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به على صعيد التنسيق بين مختلف الممولين الأوروبيين بتمويل مقدم بصفة مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار (BEI) وبنك التنمية الألمانى لإعادة الإعمار (KfW) بجانب تمويل مقدم من الحكومة المصرية، بإجمالى يصل إلى 295 مليون يورو.

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