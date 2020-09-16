وزير الاتصالات: 5 آلاف طالب تخرجوا من مبادرة مستقبلنا رقمى منذ إطلاقها

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام التوظيف الموزع فى أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الرقمى أصبح شائعا بشكل كبير، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمى" التى أطلقتها وزارة الاتصالات تخرج منها 5 آلاف طالب حتى الآن.





وأضاف طلعت خلال كلمته بفعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعتمد المنهج الهرمى فى الدورات التدريبية والتعليمية، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمى" تستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة بتكلفة 300 مليون جنيه. وأضاف وزير الاتصالات أن مبادرة "مستقبلنا رقمى" هى تكريس فعلى لفكرة عولمة عالم الاتصالات، وهى تقوم على تدريب تقنى متخصص ومهارات العمل الحر.

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