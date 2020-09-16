الوفد: السيسى يستهدف وضع نظام تعليمى جديد يناسب التطورات الحديثة

قال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع على عاتقه ملف تطوير التعليم المصرى سواء بالنسبة للتعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى، ويتابعه خطوة بخطوة لخق نظام تعليمى مصرى جديد يتناسب مع التطورات الحديثة.





أضاف قوطة، فى بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أن النهوض بالتعليم هو أساس التقدم للدولة المصرية ولأى دولة فى العالم، فهو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم العلمى والصناعى والزراعى والتكنولوجى وخلق أجيال واعية متعلمة تعليم حقيقى لا ينفصل عن احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين أوضاع المعلمين دليل على اطلاعه على أوضاعهم المادية، ووجود نية لدى الدولة لتحسين أوضاعهم من خلال زيادة الحوافز وتحسين الأجور وغيرها.

وتابع المهندس حمدى قوطة، أن توجيه الرئيس السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ببحث تحسين الأوضاع المادية للمعلمين قرار يستفيد منه عشرات الآلاف من المعلمين وأسرهم على مستوى الجمهورية، ويبعث لديهم تحفيزا إضافيا لبذل مزيد من الجهد لتحسين العملية التعليمية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن مصر ستشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم خلال الفترة المقبلة فى كافة المراحل، لافتا إلى أن مصر تستثمر أموالا طائلة فى المرحلة الحالية وعلى مدار السنوات الماضية فى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل لا يتعلق بالامتحانات فقط، أو مواجهة أزمة الكثافات فى الفصول من خلال بناء المدارس، ولكنه يشمل جميع نواحى العملية التعليمية.