رئيس وزراء موريشيوس يستقبل سفير مصر في بورت لويس

استقبل "برافين جاجنوت"، رئيس وزراء موريشيوس، السفيرة آية سعد، سفير جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، بمناسبة قرب انتهاء مهمتها كسفير لمصر في بورت لويس، حيث شهد اللقاء تباحثاً حول مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلديّن، وكذا الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية وسبل البناء عليها من أجل دفع العلاقات.

هذا، وقد أعربت السفيرة خلال اللقاء عن تقديرها للدعم الذي أبدته الحكومة الموريشية خلال سنوات عملها كسفير، مما أسهم في تعزيز العلاقات بين الدولتيّن، كما ثمّنت مواقف موريشيوس الداعمة لمصر في المحافل الدولية، خاصةً في حربها ضد الإرهاب.

من جانب آخر، أجرت السفيرة عدداً من اللقاءات مع وزراء التعليم والزراعة والبنية التحتية في موريشيوس، وذلك لمراجعة أوجه التعاون المختلفة، لا سيما في مجال التعليم والتدريب المهني والمنح الدراسية، وفرص تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، فضلاً عن فرص جذب الاستثمارات المصرية إلى قطاع البنية التحتية في موريشيوس.