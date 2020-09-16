الرئيس السيسى للشباب: الدولة مستعدة للتدريب والتأهيل وعليكم تجهيز أنفسكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالاسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التاهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".
وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتاهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".
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