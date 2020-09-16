الرئيس السيسي: عدد السكان سيزيد 100 مليون نسمة فى 2050

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن عدد السكان في مصر عام 2050 سيصل إلى 194 مليون نسمة، وهو ما يعني زيادة عدد السكان بنحو 100 مليون نسمة خلال 30 سنة فقط.

وقال الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، صباح الأربعاء، إن عدد السكان في مصر زاد خلال 200 عام من 4 ملايين نسمة إلى 100 مليون نسمة.

وتابع: «إحساس الفقر عندك كمواطن وإنسان هيبقى زيادة أوي، عشان على مدار 200 سنة الناس محستش بالزيادة، لكن كمان 30 سنة هنحس بالزيادة دي».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.