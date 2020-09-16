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السيسي: الدولة تستطيع تقديم التأهيل التكنولوجي والتعليم لـ 100 ألف شاب دون تكليفهم

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وأضاف أن التجربة الذاتية للشباب الصغير الذي خاضوا  في السن 18 ، 20 عاما أمر أكثر من رائع بفضل التعليم والتأهيل والجدية. 

وأضاف الرئيس : " هناك الكثير من الفرص لكنها تحتاج جهدا، ساعدني وجهز نفسك حتى تستطيع الالتحاق بسوق العمل في أسرع وقت ". 

وتابع: " هناك فرز للشباب لاختيارهم للتدريب والالتحاق بسوق العمل " . 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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