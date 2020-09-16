يطبق العام القادم .. السيسي يعلن رفع الإعفاء الضريبي للمعلمين لـ60%

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للمعلم والطبيب ، والدور الذي يلعبانه في خدمة المواطن المصري . وأعلن الرئيس خلال افتتاحه المشروعات التعليمية الجديدة ، بشرى سارة للمعلمين تمثلت في رفع الإعفاء الضريبي للمدرسين لـ 60 %، وزيادة الكادر من 10لـ 12%. و قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كلا من المعلم والطبيب لهما دور مهم ورسالة سامية وهي بناء الإنسان، لأن المعلم ينشأ شخصية سوية، والطبيب يحافظ على صحة هذا الإنسان وحمايته. وأوضح الرئيس ان إعفاء المدرسين من الضرائب بنسبة 60% سيتم تطبيقه خلال العام القادم.

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