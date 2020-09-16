السيسي: الدولة صاحية أوي في كل شيء.. وهناك دول مجاورة سبقتنا بـ 25 سنة في الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لتوفير أماكن لإقامة الملتحقين بمبادرة "بناة مصر" الرقمية وتقليل فترة الدراسة.
وأضاف الرئيس: "مستعدين نوفر مكان للإقامة الكاملة للطلاب الملتحقين بالمبادرة، وهناك أماكن للجميع فيها، وأتمنى أن تصلكم الرسالة، الدولة دي قاعدة صاحية اوي في كل شيء وهناك دول مجاورة سبقتنا بـ 25 سنة في الذكاء الاصطناعي".
وتابع: "إحنا بنخرج مئات الآلاف كل عام من الطلبة، لكن السؤال هل هم جاهزين ومؤهلين لسوق العمل، هو ده اللي مفروض الآباء يدوا أبناءهم دروس خصوصية فيه".
واستطرد: "الآن أصبحنا ننافس والفرص موجودة والدولة على استعداد لتكثيف مدة التأهيل لعدم إهدار الوقت، حيث تستغرق عامين لعام واحد".
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