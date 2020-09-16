نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التموين": انطلاق معارض "أهلا مدارس" تحت رعاية وبحضور مدبولي يوم 20 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء إقامة معارض أهلا مدارس في الفترة من 20 الى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، وذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موافقة اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا على إقامة عدد من الفاعليات والمعارض مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية،

وفي هذا الصدد اجتمع الوزير مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى الشعب العامة ذات الصلة وعدد من الموردين والمصنعين والمنتجين والتي سوف تشارك في المعارض للإتفاق على كافة الأمور الفنية والتنظيمية والتي من شأنها تحقيق الهدف من إقامة مثل هذه المعارض لما لها من أهمية كبيرة فى التخفيف على المستهلك المصري، وطرح كافة السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الالية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كافة هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.

وأكد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض اهلًا مدارس بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى اطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.

Advertisements

وفي هذا الصدد أشار المصيلحي بأنه سيتم إقامة ١٩ معرض فى ١٢ محافظة وكذلك إقامة ٢١ معرض متنقل وبمشاركة ١٧٥ شركة بالمعارض المختلفة، بالاضافة إلي إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض يوم الأحد القادم الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك فى اربع قاعات رئيسية، وستشهد عدد من المحافظات إقامة اكثر من معرض حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع السادة المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة ويجرى حاليًا التوسع فى المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وشدد المصيلحي بأنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.

وأكد بأنه سيتم توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار متميزة وجودة عالية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، خاصةً أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلبًا للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، ولذلك سيقام المعرض تخفيفًا عليهم وحرصًا على توفير احتياجات المدارس.