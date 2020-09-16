أبو هشيمة يعزي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة زوجته

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بخالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة زوجته التي وافتها المنية، أمس.

وكتب أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « خالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة زوجته الكريمة.. أسكنها الله فسيح جناته وألهم المستشار الجليل وأسرته الصبر والسلوان»

وكان قد أرسل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية عزاء إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة زوجته.

يُشار إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعد أحد المرشحين المحتملين لتولي رئاسة مجلس الشيوخ، حيث خاض الانتخابات على القائمة الوطنية.