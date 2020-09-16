الكشف الطبى على 1496 حالة ضمن قافلة مجانية بقرية جبل الطير بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطنى المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين.





وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطب على 1496 حالة مترددة، وكان توزيع التخصصات 270 حالة جراحة، و413 حالة اطفال، و237 حالة جلدية، و179 باطنة، و148 قلب، و90 أسنان، و91 نساء، و68 تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء 112 تحليلًا مختلفًا، و48 حالة موجات صوتية، و7 أشعة سينية. Advertisements كما عقدت القافلة ندوة صحية تثقيفية، وتم إجراء فحص عشوائى لـ 134 للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء عملية خلع أسنان لعدد 4 حالات، وتحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

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