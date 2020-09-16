خالد صديق: نستهدف تحسين المستوى المعيشى بالمناطق العشوائية

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، بأن المشروع يهدف إلى تحسين المستوى المعيشى فى المناطق العشوائية ذات نسب الهجرة المرتفعة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط.





وأوضح صديق، خلال اجتماع تنسيقى للمرحلة التأسيسية عبر "فيديو كونفرانس" لمشروع "بناء القدرات من خلال البنية التحتية فى المناطق الحضرية"، أن تنفيذ المشروع بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، وبتمويل مشترك من الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية والنازحين ضمن نافذة شمال إفريقيا، وعلى المستوى الوطنى، يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

حضر الاجتماع محافظى الإسكندرية، وأسيوط، والسكرتير العام لمحافظة البحيرة، وممثلى عن وزارةالخارجية، وصندوق تطوير العشوائيات، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ووزارة التعاون الدولى، بالإضافة إلى وفد￼ الاتحاد الأوروبى فى مصر، والسفارة الألمانية، ووكالة التعاون الدولى الألمانى فى مصر.

جدير بالذكر أن مشروع "بناء القدرات من خلال البنية التحتية الحضرية" يجمع خبرات من مشروعات مختلفة لتطوير المناطق العشوائية من خلال إدارة وتطوير البنية التحتية، وتقديم برامج التدريب المهنى وتعزيز برامج التوظيف من خلال نمط يقوم بتوحيد الجهود والتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدنى المحلى.

أضاف صديق، أن الهدف من المشروع هو التأكد من قابلية المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال الفرص الاقتصادية والوظيفية المتاحة لهم، من خلال مجموعة من المعايير الداعمة، والتى تتضمن تحسين عمليات ونظم الصيانة للبنية التحتية التقنية والاجتماعية، التدريب المهنى والتقنى، وتعزيز فرص التوظيف، يتضمن البرنامج بعض من سلاسل القيمة مثل الإنتاج الغذائى والتسويق، الحرف اليدوية وأنشطة التجارة بالتجزئة، كما سيتم التركيز على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتيةكثيفة العمالة.

تابع: "المعايير الداعمة ذات الصلة بالبرنامج ستتضمن تقديم خدمات التدريب والاستشارات لممثلى الإدارات المحلية؛ بهدف تطوير مهاراتهم فى استخدام تقنيات ومنهجيات التخطيط الحديثة المصممة خصيصا للبرنامج، فى الإدارة المثلى للمستخدم للبنية التحتية، وكذلك تدريب المجتمعات المحلية فى المناطق العشوائية والشركات المحلية، يتم الجمع بين أعمال البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية كثيفة العمالة مع التدريب المهنى فى سلاسل القيمة الأخرى ذات الصلة؛ لضمان تحسين الظروف المعيشية".