إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن إنجازات التعليم

وأضاف الرئيس السيسى، خلال خلال حضوره فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، اليوم الأربعاء، "فى أسر بتشتغل وكانت مرتبة نفسها إنها موجودة فى الشغل وهما راجعين من شغلهم يجيبوا أولادهم بعد المدرسة، بس هيبقى فى يومين أو ثلاثة الطالب فيهم فى البيت، كان ممكن مطرحش الكلام ده لكن ده مش طبعنا، وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده لازم يُدرس".

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