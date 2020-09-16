أيمن أبوالعلا يشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتحسين أجور المعلمين

جاء ذلك تعليقا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.
وأشاد أيمن أبو العلا، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف التعليم والبحث العلمى فى هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنه يأتى فى إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذى ركزت عليه الحكومة فى برنامجها الذى سبق ووافق عليه البرلمان.
لفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ما زالت تعانى من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون فى جهود التنمية والتطور الهائل فى كل القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلا: "مصر لن تنظر للخلف، وستمضى قدما نحو تحقيق كل أهدافها رغم أنف الحاقدين".
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