أيمن أبوالعلا يشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتحسين أجور المعلمين

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، والتى قد تصل نحو 193 مليون فى 2050، مشددا على أهمية التنسيق الجيد بين كل الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها.





جاء ذلك تعليقا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

وأشاد أيمن أبو العلا، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف التعليم والبحث العلمى فى هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنه يأتى فى إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذى ركزت عليه الحكومة فى برنامجها الذى سبق ووافق عليه البرلمان.

لفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ما زالت تعانى من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون فى جهود التنمية والتطور الهائل فى كل القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلا: "مصر لن تنظر للخلف، وستمضى قدما نحو تحقيق كل أهدافها رغم أنف الحاقدين".