 اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية لإعادة انتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمر صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بالقاعه الصغرى بمقر الهيئة، تمام الساعة الرابعة مساء.





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