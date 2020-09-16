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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى

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عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

 

واستعرض الفيلم التسجيلى ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من بناء جامعات جديدة سواء فى المدن الجديدة أو تطوير الجامعات الموجودة حاليا، من اجل توفير فرص تعليم متميزة فى مختلف ربوع مصر. 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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