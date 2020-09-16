السيسى: "مصر بتساعد من 100 سنة.. ودلوقتى رد الجميلإن البعض عاوز يهدمها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال حديثه لم يقصد الإساءة لأحد.. ومن 100 سنة وأكثر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، ولم تنسى أنها تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء.. متابعا: "نرى البعض منهم لما الصورة تغيرت بدل ما مد يد البناء والتعاون، يتم البحث عن هدم مصر.. هد بلد فيها 100 مليون.. بقول للمصريين هو ده رد الجميل؟.. ومصر كلها أيادى طيبة ونواياها طبية.. يبقى رد الجميل أنهم عاوزين يهدونا".
جاء ذلك افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
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