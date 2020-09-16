السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.



وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.

وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".

وأكد أنه لابد من بحث منح الأم العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المنازل.