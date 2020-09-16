انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بمنطقة البساتين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكن منذ قليل رجال المباحث بمديرية امن القاهرة تحت رئاسة اللواء ” أشرف الجندي” مدير الأمن من القبض على اليوتيوبر الشهير ” أحمد حسن وزوجته “زينب”، وذلك بعد نشر فيديوهات على القناة الرسمية على اليوتيوب تتضمن مشاهد لترويع ابنتهما، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة خلال الساعات القليلة القادمة.

نجحت الحملة الأمنية لمديرة أمن القاهرة في القبض على ” أحمد وزوجته زينب” بالقرب من الدائري بنطاق منطقة البساتين، وذلك بعد تقديم بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر وزوجته بسبب استغلال طفلتهما الصغير والحصول على اذن من النيابة العامة بالقبض عليهما.

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وتمكن رجال المباحث من القبض على اليوتيوبر ” أحمد حسن حسين البالغ من العمر 26 عماً وزوجته زينب محمد رجب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق معهما.

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وكانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لسماع أقوالهما في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضد زوجته زينب بتهمة ترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو ونشره على اليوتيوب لتحقيق أرباح مادية.