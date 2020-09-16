“فيديو” القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب منذ قليل بكومباوند في البساتين ونجدة الطفل “المؤبد وغرامة 500 ألف بانتظارهم”

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكنت حملة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، وذلك أثناء تواجدهما في كومباوند بالبساتين، وذلك بعد قيام المجلس القومي للأمومة والطفولة بتقديم بلاغ رسمي ضدهما بسبب ما فعلاه بابنتهما إيلين.

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب منذ قليل بكومباوند في البساتين

حيث أن ما فعله الثنائي أحمد وزينب يعاقب عليه القانون لأنه انتهاك واضح لحق الطفلة والعمل على ترويعها من أجل الكسب السريع وجني المال والبحث عن الشهرة، كما استمعت النيابة لأحد المسؤولين بحماية الطفل، والذي طالب بتوجيه تهموة الإتجار بالبشر لهما وفقاً لقانون العقوبات والمادة 291 منه، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وجاء القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد قامت زينب بتلوين وجهها باللون الأسود واقتربت من ابنتها النائمة لتستيقظ إيلين عللى على شكل مرعب كما في الصور تسبب في بكائها بشكل هيستيري.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بترويع ابنتهما، من أجل جذب المزيد من الإعجابات والمشاهدات.

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