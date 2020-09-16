الأنبا بولا يستقبل وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبى فى طنطا

ضم الوفد كلًا من سفير دول الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، وسفير فرنسا ستيفان روماتيه، وسفير ألمانيا سيريل جون، والنائب الفرنسى عضو لجنة الشؤون الخارجية جان فرنسوا موبى.
وزار الوفد الأوروبى الكاتدرائية ومزار الشهداء الأبرار، واستمعوا لشرح بتسلسل الأحداث التى مرت بها الكنيسة، ومراحل تجديدها.
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