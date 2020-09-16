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الأنبا بولا يستقبل وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبى فى طنطا

0 نشر
مينا أشرف 2020-09-16 15:46 0 تبليغ

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ضم الوفد كلًا من سفير دول الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، وسفير فرنسا ستيفان روماتيه، وسفير ألمانيا سيريل جون، والنائب الفرنسى عضو لجنة الشؤون الخارجية جان فرنسوا موبى.

وزار الوفد الأوروبى الكاتدرائية ومزار الشهداء الأبرار، واستمعوا لشرح بتسلسل الأحداث التى مرت بها الكنيسة، ومراحل تجديدها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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