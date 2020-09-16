السيسي: هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى إحنا بنعمله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله أن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا أن شاء الله مصلحين".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الهدف من تعليقاته خلال افتتاحات المشروعات التنموية، هدفها تثبيت الوعى والفهم لدى المصريين، مضيفا: "علشان يفضلوا الجهد والضغط اللى احنا بنعمله، مش هنقدر نطلع من اللى إحنا فيه غير بكده، غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحى".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "أوعوا تفتكروا أن احنا نعبرها بشكل تانى احنا معندناش ثروات تغطى تكاليفنا احنا عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل افضل وعندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على اد عقلهم دولة ذات توجهات إيه، الدولة فيها مشاكل فوق الخيال جايين تكملوا عليها!".