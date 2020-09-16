الرئيس السيسي: عندنا عقول وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه لمستقبل أفضل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تمتلك عقولا وإرادة تريد التغيير من الواقع إلى مستقبل أفضل، مضيفا: "عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل أفضل".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "عندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على قد عقلهم، دولة ذات توجهات إيه؟، الدولة فيها مشاكل تفوق الخيال جايين تكملوا عليها!!..الوجه الحقيقى اللى بتعلنوه للناس "التغيير" لكن الوجه الخفى هو"التدمير" تدمير الأمة وتضييعها وتخريب الناس واعادة المعسكرات واللاجئين ده احنا نمنا 60 سنة مش عارفين نعدى اللى احنا فيه، عاوزين تهدونا علشان نقعد 150 سنة، خالى بالكم مش هيبطلوا..ده الجميل اللى بيترد للمصريين للى عملوه من 100 سنة اول مرة أكون بتكلم كده، أول مرة فيه اشقاء لينا واقفوا جنبنا ليهم كل التحية والاحترام أما الآخرين فمن فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح مش لينا ليكم انتوا، بفضل الله سبحانه وتعالى كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل إزاى؟، بيتعمل بالله، أن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا أن شاء الله مصلحين".