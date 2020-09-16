هاشتاج السيسي يتصدر تويتر ومغردون: مسيرة العطاء ورئيس بحجم مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "السيسي"، وذلك عقب انتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي من افتتاح عدد من المنشآت التعليمية اليوم، الأربعاء، بمحافظة الإسكندرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا، وجاءت أبرز التعليقات معبرة عن الحب والعرفان للرئيس السيسي: ربنا يحفظك لمصر ويحفظ مصر بيك

مسيرة العطاء ورئيس بحجم مصر

لا يبالي شعبيته.. بل يهتم امام الله بنهوض مصر يحترم شعبه ويصغي لهم.. ولا يبالي بأعداء مصر حفظك الله ودام كرسيك لسنين مديدة Advertisements يومًا ما سيفهم الشعب المصري بأكمله أنك فعلت ما لا يستطيع أحد غيرك فعله الرئيس عبد الفتاح #السيسى

#السيسي اللهم انصر عبدك السيسي وأيده بنصرك "هو أنتم مفكرين جماعة الإخوان اللي قطر بتمولها بمليارات وتركيا لماهم عندها ومشغلة قنوات ليل نهار تحريض على مصر مشكلتهم مع السيسي؟! لا يا حضرات ده الهدف الرئيسي كله إسقاط مصر وبالتحديد الجيش لأنه أكبر عقبة في طريق مخططاتهم من زمان وفي المستقبل".

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