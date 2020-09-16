وفاة البلوجر الشابة آثار عبد الرؤوف.. شاهد

سيطرت حالة من الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعى عقب إعلان وفاة البلوجر آثار عبد الرؤوف ، إثر معاناة مع مرض السرطان.

وأعلن حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاتها.

وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".

ويذكر أن اصيبت آثار عبد الرؤوف محمد بسرطان الثدى الذى اكتشفتة بعد زوجها بشهرين والانتقال للعيش فى ايطالية برفقة زوجها .

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