نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار العلمي لخريجى الأزهر: الاتحاد سبيل العزة والانتصار ورفعة الأوطان في المقال التالي
وأوضح الهدهد خلال محاضرته التي ألقاها بعنوان "وحدة المجتمع المسلم سبيل قوته" في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الدين الإسلامي دعا إلى الوحدة والتماسك والترابط، حيث قال تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بعدة تشبيهات، منها أنه كالجسد الواحد، وكالبنيان الذي يقوي بعضه بعضًا، فقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المستشار العلمي لخريجى الأزهر: الاتحاد سبيل العزة والانتصار ورفعة الأوطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.