نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن التعليمية: تكليفات الرئيس أثلجت صدور المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت نقابة المهن التعليمية أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين في المدارس الحكومية بأسرع وقت ممكن، وعرض خطة الزيادة المالية عليه شخصيا تمهيدا لاعتمادها بشكل يتناسب مع وضعهم الاجتماعي ودورهم التربوي والإنساني. أمر يدل على مدى اهتمام فخامة السيد الرئيس بشئون التعليم وأن ملف المعلمين على رأس تلك الاهتمامات.



ومن جهته، قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إن تكليفات السيد الرئيس للحكومة بشأن المعلمين أثلجت صدور أكثر من مليون معلم ومعلمة يمثلون الركيزة الأساسية لعملية تطوير التعليم، وأنهم يمثلون جيش المعرفة، وأن معلمي مصر يقفون خلف قيادتهم السياسية ويؤكدون دومًا أنهم على قدر الواجب والمسئولية وهو ما ظهر خلال فترة انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، عندما تحملوا أعباء وضغوطًا كبيرة لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة وتحكيم أبحاث الطلاب، وكذلك المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وأكد " الزناتي" أن تصريحات السيد الرئيس والتكليفات التي أصدرها تؤكد حجم مكانة المعلمين وأن القيادة السياسية تدرك كافة الأمور وملمة بكافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التعليمية تثمن الجهود الحكومية التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي في سبيل التأسيس لمنظومة التعليم الجديدة، والعمل المستمر على رفع الكفاءة المهنية للمعلمين.