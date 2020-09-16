نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن التعليمية: تكليفات الرئيس أثلجت صدور المعلمين في المقال التالي
ومن جهته، قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إن تكليفات السيد الرئيس للحكومة بشأن المعلمين أثلجت صدور أكثر من مليون معلم ومعلمة يمثلون الركيزة الأساسية لعملية تطوير التعليم، وأنهم يمثلون جيش المعرفة، وأن معلمي مصر يقفون خلف قيادتهم السياسية ويؤكدون دومًا أنهم على قدر الواجب والمسئولية وهو ما ظهر خلال فترة انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، عندما تحملوا أعباء وضغوطًا كبيرة لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة وتحكيم أبحاث الطلاب، وكذلك المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وأكد " الزناتي" أن تصريحات السيد الرئيس والتكليفات التي أصدرها تؤكد حجم مكانة المعلمين وأن القيادة السياسية تدرك كافة الأمور وملمة بكافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التعليمية تثمن الجهود الحكومية التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي في سبيل التأسيس لمنظومة التعليم الجديدة، والعمل المستمر على رفع الكفاءة المهنية للمعلمين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المهن التعليمية: تكليفات الرئيس أثلجت صدور المعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.