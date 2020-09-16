الارشيف / أخبار مصرية

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثى إنفجار إسطوانة غاز

0 نشر
أ ش أ 2020-09-16 16:36 0 تبليغ

Advertisements

جاء ذلك خلال إجتماعه بالأسر بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضور إمام فوزى مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، ومدير إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية وعدد من ممثلى الجمعيات الداعمة .

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر الضحايا، مؤكدًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

من جانبه، قال إمام فوزى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية إنه تم صرف ما يقرب من 2 مليون و 829 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال العام الحالي، حيث تم صرف مساعدات من ( بند الإغاثة ) خلال العام المالى الحالى بمبلغ مليونا و 158 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مبلغ مليون و 671 ألف جنيه مساعدات إنسانية من مؤسسة التكافل الإجتماعى للأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر، أنه قد وقع حادث إنهيار منزل لأحد المواطنين بقرية شنوان نتيجة إنفجار أسطوانة غاز وإنفجار أخرى بقرية كفر شنوان ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين وقد قرر محافظ المنوفية صرف 25 ألف جنيه لكل متوفى وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثى إنفجار إسطوانة غاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا