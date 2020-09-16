محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثى إنفجار إسطوانة غاز

جاء ذلك خلال إجتماعه بالأسر بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضور إمام فوزى مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، ومدير إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية وعدد من ممثلى الجمعيات الداعمة .

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر الضحايا، مؤكدًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

من جانبه، قال إمام فوزى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية إنه تم صرف ما يقرب من 2 مليون و 829 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال العام الحالي، حيث تم صرف مساعدات من ( بند الإغاثة ) خلال العام المالى الحالى بمبلغ مليونا و 158 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مبلغ مليون و 671 ألف جنيه مساعدات إنسانية من مؤسسة التكافل الإجتماعى للأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر، أنه قد وقع حادث إنهيار منزل لأحد المواطنين بقرية شنوان نتيجة إنفجار أسطوانة غاز وإنفجار أخرى بقرية كفر شنوان ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين وقد قرر محافظ المنوفية صرف 25 ألف جنيه لكل متوفى وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.