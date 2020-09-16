السيسى مسيرة عطاء يتصدر تويتر .. ونشطاء: صاحب إنجازات جبارة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج حمل عنوان: "#السيسى مسيرة عطاء"، تعبيرا منهم عن فرحتهم بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس اليوم بمحافظة الإسكندرية.





وعبرت إحدى الناشطات عن سعادتها بجهود الرئيس السيسى التنموية، فكتبت خلال الهاشتاج: "معاك وفى ضهرك ياريس"، بينما كتب حساب آخر: "هاتولى رئيس فى العالم بيعمل إنجازات جبارة لبلده وبيقوم بالمجهود اللى بيقوم بيه السيسى علشان يوقف بلده على رجليها ويطورها وينهض بيها علشان تكون دولة قوية وفى مصاف الدول المحترمة".

كما أشاد آخرون بتحقيق حلم الطفل مهند، والذى طلب من الرئيس السيسى فى مؤتمر سابق بتدريس مادة الأخلاق والقيم فى المدارس.





وافتتح الرئيس اليوم، مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.