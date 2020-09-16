الارشيف / أخبار مصرية

تقدم 72 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبى لخوض إنتخابات مجلس النواب بأسوان

0 نشر
أ ش أ 2020-09-16 16:36 0 تبليغ

Advertisements

وقال مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة بأسوان الدكتور ماهر لوقا، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن 72 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، تقدموا للكشف الطبى وعمل التحاليل حتى اليوم، حيث قام المرشحون بتوريد رسوم الكشف الطبى، لإنهاء إجراءات التحاليل الطبية المطلوبة، داخل القومسيون وتوقيع الكشف الطبى فى تخصصى الباطنة والنفسية لتقديمها فى شهادة معتمدة إلى اللجنة الإنتخابية.

وأشار لوقا، إلى أنه من أبرز المرشحين المحتملين الذين تقدموا حتى الآن، هم عضو مجلس الشعب السابق جابر أبو خليل، ومنى خليل ومرفت عبد الهادى السيد من القيادات النسائية المعروفة بأسوان، إلى جانب مرشحين من حزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب والمستقلين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقدم 72 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبى لخوض إنتخابات مجلس النواب بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا