الأنبا مرقس يزور دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر

زار الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على الدير والنائب البابوى، اليوم الأربعاء، دير مارجرجس بالرزيقات فى محافظة الأقصر.



زار الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على الدير والنائب البابوى، اليوم الأربعاء، دير مارجرجس بالرزيقات فى محافظة الأقصر. وكان فى استقبال الأنبا مرقس الراهب القس توماس الرزيقى والراهب القمص شنودة الرزيقى، وتوجه إلى الدير وكان فى استقباله مجمع رهبان الدير العامر.

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