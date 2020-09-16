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مصر تواصل رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان

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فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكثيف الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السودانى الشقيق لتخفيف العبئ عنهم فى محنتهم الحالية.

وأعرب المسئولون من الجانب السودانى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعباً وجيشاً على المساعدات المقدمة ، وأهمية تلك المساعدات فى تجاوز أزمة السيول التى إجتاحت البلاد مؤخراً ، مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى إهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية .

تأتى تلك المساعدات تعبيراً عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها فى مواجهة الأزمات والتحديات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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