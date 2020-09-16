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الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين في إعادة الشيوخ

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء الفائزين في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ وهم:

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعه الصغري بمقر الهيئة.

وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا.

وتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا.

والأحزاب التي تخوض جولة الإعادة هي: مستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهوري، فيما اشتعلت المنافسة على دوائر محافظات الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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