الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ والتى جاءت كالتالى: القليوبية: أبوسريع أبو سريع امام. المنوفية: هشام على أحمد على، محمود فريد شرارة. كفر الشيخ: أشرف شعبان ، وعلى العجوانى. الجيزة: عمرو القماطى. بنى سويف: نبيل حميدة. أسيوط: محمد عبد المنعم زين - مصطفى محمود ابراهيم - عادل محمد حجازى. سوهاج: مجدى أحمد خراجة - مصطفى قدرى الشريف - أحمد فوزى محمود - محمود عبد الرحيم أبوصديرة - عبد الحكيم حسانى. Advertisements قنا: محمد موسى - عبد الفتاح حسن دنقل - ابو النجا محمود. الاقصر: محمد عطا الله اسماعيل - محمد عبد العليم حسين. أسوان: مجدى الدين حسيبو - محمد الأنور سليمان. دمياط: احمد عبد الشافى محمد. بورسعيد: عاطف محمد حسانين علم الدين. الاسماعيلية: رمضان غنيم. مطروح: رزق علوانى عبد الحميد علوانى. وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

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