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الوفد يقرر خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

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قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب.

 

وعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء أمس الأول الاثنين امتد حتى أمس الثلاثاء، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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وعقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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