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القوات المسلحة: طائرة جديدة محملة بمساعدات للمتضررين من السيول بالسودان

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أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السودانى الشقيق لتخفيف العبئ عنهم فى محنتهم الحالية.

وأعرب المسئولون من الجانب السودانى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا على المساعدات المقدمة ، وأهمية تلك المساعدات فى تجاوز أزمة السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرًا ، مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى اهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية. 

تأتى تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها فى مواجهة الأزمات والتحديات، كما يأتي ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وإستمرارً لتنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكثيف الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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