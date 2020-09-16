والدة البلوجر آثار عبد الرؤوف تعلن مفاجأة: كان فيها الروح والدكاترة اِدوها حقنة موتوها

وقالت عبر بث مباشر وهي تجهش بالبكاء "قتلوا بنتي، هوريكوا موتوا بنتي، كان فيها الروح ادوها حقنة موتوها".
و استكملت :"بنتي كلمتني الضهر، كانت لسه عايشة، كانت صاحية وكويسة وبتكلمنا، سبتوها من غير كيماوي لغاية ما انتشر المرض في جسمها كله بحجة إنكوا بتجربوا فيها".
وتوعدت والدتها الاطباء العاملين في المستشفى قائلةً: "هقدم فيهم بلاغ، قعدتوا تقطعوا فيها حتت حتت، بنتي عروسة ماتت، بسبب إهمكالكوا، هوديكوا في داهية، ادتوها حقنة وموتوها، اللي بيدخل سليم مبيطلعش سليم، ضيعتي أونطة، قولتلكوا بلاش المستشفى هنا وتنزل تتعالج في مصر".
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وأعلن حساب اثار الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاتها، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".
يذكر أن آثار عبد الرؤوف محمد أصيبت بسرطان الثدى الذى اكتشفته بعد زواجها بشهرين والانتقال للعيش فى ايطاليا برفقة زوجها .
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