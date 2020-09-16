نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس السياحة العالمي يشيد بمقترحات مصر للخروج من أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة مصر، في افتتاح الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجورجية تبليسي بحضور السيد جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا و 170 وزيرًا ومسؤلًا عن السياحة من 24 دولة بالإضافة إلى مشاركة باقي دول العالم عبر الفيديو كونفرنس.

واستهل د. العناني كلمته بتوجيه الشكر إلى السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بوليكاشفيلي على زيارته لمصر في شهر أغسطس الماضي والتي كانت الأولى له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأحاط العناني المجلس بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر للحفاظ على السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر الناجحة لاستئناف السياحة.

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واقترح د. خالد العناني تشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والاجراءات بين كل دولة وأخرى، وهو ما اشاد به الحضور والسكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.

وفي نهاية كلمته، طالب العناني باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow".... حفاظًا على هذه الصناعة الهامة والتي توفر عشرات الملايين من فرص العمل لمواطني العالم.

جدير بالذكر ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تستمر لمدة يومي ١٦-١٧ سبتمبر.

