نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعه الصغرى بمقر الهيئة. وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح. وجاء إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ كالآتي:

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