نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني الشقيق لتخفيف العبء عنهم في محنتهم الحالية.
وجاء ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكثيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.
وأعرب المسئولون من الجانب السوداني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا على المساعدات المقدمة، وأهمية تلك المساعدات في تجاوز أزمة السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى إهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية.
وتأتي تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحوري والهام تجاه أشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر تواصل رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.