صور.. السيسى يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة من الصور لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





وافتتح الرئيس اليوم الأربعاء، مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم. وكان الرئيس، وجه رسالة قوية لكل المشككين فى إنجازات الدولة المصرية قائلا: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا".

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